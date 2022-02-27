ДНР обвинила Украину в переброске «Градов» в Артемовск

Народная милиция Донецкой народной республики (НМ ДНР) обвинила Украину в переброске реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в город Артемовск. Сообщение опубликовано в Telegram-канале НМ.

«От нашей разведки стало известно о переброски противником реактивного дивизиона БМ-21 "Град" из Краматорска в Артемовск», — сказано в сообщении.

ДНР также утверждает, что в центре Краматорска размещено пять ракетных комплексов «С-300».

Ранее Министерство обороны России заявило об использовании украинскими батальонами «бандер-мобилей».