В Германии оценили приказ Путина о российских силах сдерживания

Глава Минобороны (МО) Германии Кристине Ламбрехт оценила приказ президента России Владимира Путина перевести российские силы сдерживания в особый режим дежурства. В интервью телеканалу ARD она назвала заявление российского лидера угрозой, передает РИА Новости.

НАТО согласует общую реакцию так, чтобы она не вносила вклад в эскалацию, отметила глава ведомства ФРГ.

«Такие заявления нужно принимать всерьез. Мы с обеспокоенностью наблюдали за заявлением. Теперь предстоит в НАТО обсудить, как реагировать на это, чтобы не внести вклад в эскалацию. Сейчас речь идет о том, чтобы сохранять холодной голову в этой очень, очень сложной ситуации», — сказала Ламбрехт.

На вопрос, должна ли НАТО готовить свой ядерный арсенал, министр отметила, что «это угроза, нужно относиться всерьез к тому, что говорит Путин». При этом она призвала готовиться к реакции «с холодной головой».

Ранее Владимир Путин на встрече в Кремле с руководителем Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерием Герасимовым отдал приказ перевести российские силы сдерживания в особый режим дежурства. Президент отметил, что страны НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес российской стороны.

24 февраля Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства указал, что ее цель — защита людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризация и денацификация Украины, а также предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.