Германия не захотела отказываться от диалога с Россией, каналы дипломатии между Берлином и Москвой оставят открытыми. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова приводит ТАСС.

В то же время немецкий лидер подчеркнул, что Германия не будет наивной. По его словам, для подлинного диалога требуется желание обеих сторон, но пока российское руководство его не продемонстрировало.

Ранее сообщалось, что российская делегация в Гомеле будет ждать ответа Украины по переговорам до 15:00 по Москве. Глава делегации Владимир Мединский позже сообщил, что украинская делегация подтвердила свои намерения провести переговоры с Россией.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

