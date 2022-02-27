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Лукашенко рассказал об поступающем из Украины в Белоруссию оружии

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что в страну завозили оружие из Украины

Фото: Nikolay Petrov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в страну из Украины завозили оружие. Об этом белорусский лидер сообщил на пресс-конференции с журналистами после того, как проголосовал на референдуме по поправкам в конституцию, передает ТАСС.

Также Лукашенко отметил, что на территории Украины готовились незаконные вооруженные группировки для провокаций в республике.

«Нам сначала оружие завезли с территории Украины, затем туда еще до 2020 года побежали наши беглые. В их (украинских — прим. «Ленты.ру») лагерях готовили бандформирования, и не только для войны в Донбассе, но и для провокаций у нас в Белоруссии», — сказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что власти Украины своими действиями фактически сами подталкивают Белоруссию к началу собственной спецоперации по защите своих граждан.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе на фоне сообщений об ухудшении ситуации в регионе и обращения властей Донецкой и Луганской народных республик за помощью к России.

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Варвара Кошечкина
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