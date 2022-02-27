Лукашенко рассказал о будущих выборах президента Белоруссии

В будущем Белоруссия выберет «крепкого и здорового батьку». Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, его слова передает РИА Новости.

«Я не вечный. Не знаю, кто придет к власти, нужны сдержки и противовесы... Не беглые нас к этому подтолкнули (к референдуму — прим. «Ленты.ру»). Пока мы делаем эти осторожные шаги... Да, будем батьку скоро выбирать. Выберем крепкого, достойного», — заявил Лукашенко.

В 2020 году в Белоруссии состоялись президентские выборы. ЦИК объявил о победе Лукашенко в первом туре, что вызвало масштабные и многомесячные протесты по всей стране. На фоне происходящего Лукашенко заявил о необходимости изменить основной закон страны.

Ранее Александр Лукашенко пообещал, что референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию страны пройдет вне зависимости от событий на Украине, где проходит военная операция в Донбассе. Голосование началось 27 февраля.