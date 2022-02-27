Лукашенко заявил об обратившихся к нему представителях украинской элиты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 26 февраля к нему обратились представители украинской элиты, передает РИА Новости.

По словам Лукашенко, они призвали Минск «встать между Украиной и Россией», а также попросили позвонить президенту Владимиру Зеленскому и сказать ему, «чтобы он остановился».

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27 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская делегация прибыла в белорусский Гомель для переговоров с украинской стороной.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев готов вести переговоры в Варшаве, Братиславе, Будапеште, Стамбуле или Баку. «Да и любой другой город нам подходит. В стране, с территории которой не летят ракеты», — отметил он.