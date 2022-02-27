Минобороны сравнило действия украинских войск с нацистами времен Второй мировой

Пытки украинских военнослужащих и их отношение к немногим захваченным в плен российским солдатам такое же, как у нацистов времен Второй мировой войны. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны их координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами», — отметил он.

По его словам, это касается и руководителей Киевского режима, а также их исполнителей, которые призывают к издевательствам над российскими военнослужащими. Конашенков добавил, что все националисты понесут ответственность за свои действия.

Ранее Игорь Конашенков сообщил о жертвах и раненых в ходе спецоперации России в Донбассе. Кроме того, он отметил, что российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач военной операции.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.