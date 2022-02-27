В США отреагировали на готовящиеся переговоры России и Украины в Белоруссии

Вашингтон будет наблюдать за тем, что выйдет из переговоров между Россией и Украиной, которые должны пройти в воскресенье, 27 февраля, на территории Гомельской области Белоруссии. Так на готовящуюся встречу отреагировала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает ТАСС.

Ранее 27 февраля стало известно, что делегация Украины все-таки согласовала проведение переговоров с Россией в Гомельской области Белоруссии и выехала туда. Отмечалось, что отправить своих представителей на встречу украинского президента Владимира Зеленского уговорил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора. Позже он также попросил своего российского коллегу Владимира Путина, чтобы его делегация задержалась в Гомеле и дождалась прибытия украинских переговорщиков.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.