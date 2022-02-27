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Спорт

Нурмагомедов раскрыл планы UFC на будущее Махачева

Хабиб Нурмагомедов заявил, что глава UFC хочет боя Махачева за титул чемпиона

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов заявил, что обсуждал с главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом будущее Ислама Махачева. Россиянин выступил в эфире ESPN MMA.

33-летний Нурмагомедов отметил, что в UFC намерены организовать поединок Махачева против победителя противостояния действующего чемпиона в легком весе Чарльза Оливейры и американца Джастина Гейджи. Таким образом, Уайт дал понять, что рассматривает Махачева в качестве претендента на пояс.

Махачев оказался сильнее Бобби Грина на турнире UFC в Лас-Вегасе. Россиянин продлил серию побед в организации до десяти поединков.

Изначально соперником Махачева должен был стать Бенеил Дариуш. Однако американец получил травму и был вынужден отказаться от боя.

Оливейра и Гейджи поспорят за титул в мае. Схватка пройдет на турнире UFC в Бразилии.

Николай Костюков
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