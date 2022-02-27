В Минобороны сообщили об убийстве офицеров ВСУ украинскими националистами

В Северодонецке Луганской области украинские националисты убили четырех офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытаясь остановить отступление. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщил «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Националисты, действуя как заградительные отряды, под угрозой расстрела командиров пытаются остановить отступающие подразделения ВСУ и принудить к продолжению сопротивления», — заявил Конашенков.

Ранее 27 февраля в российском оборонном ведомстве рассказали, что в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк ВСУ, в распоряжении которого имелись комплексы противовоздушной обороны (ПВО) «Бук М-1», сдался и добровольно сложил оружие. В итоге был задержан 471 украинский военнослужащий.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.