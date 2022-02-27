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Кабмин ФРГ объявил о намерении ограничить возможности ЦБ РФ по поддержке рубля

Кабмин ФРГ: возможности Центробанка России по поддержке рубля будут ограничены

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Возможности Центробанка России по поддержке рубля международными финансовыми операциями будут ограничены. Об этом заявили в пресс-службе кабмина ФРГ по итогам переговоров лидеров западных стран, в которых приняли участие главы США, Франции, Канады Италии, Великобритании, Германии и глава Еврокомиссии, передает РИА Новости.

Согласно сообщению пресс-службы, страны-участницы переговоров приняли решение еще больше ограничить возможности Центробанка в данной сфере. Отмечается, что утвержденные ограничительные меры направлены против ряда лиц и организаций в России и других странах.

Также США, ФРГ, Великобритания, Канада и ЕС заявили об отказе от «золотых паспортов» для граждан России. «В частности, должна быть ликвидирована возможность для состоятельных россиян получить так называемый золотой паспорт и тем самым европейское гражданство для себя и членов своей семьи», — говорится в сообщении кабмина ФРГ.

Марина Совина
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