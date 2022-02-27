В Минобороны раскрыли потери среди военной инфраструктуры Украины

Российские военные силы с начала операции по защите Донбасса поразили 1067 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что среди этих объектов есть 27 пунктов управления и узлов связи, 38 комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса» и 56 РЛС.

Кроме того, в числе уничтоженных объектов оказались семь зенитных ракетных комплексов, в том числе один С-300 у Краматорска. Также под Черниговом были сбиты три ударных беспилотника Bayraktar TB2.

По данным Минобороны, с начала операции были уничтожены 254 танка и других боевых бронемашин, 31 самолет, 46 реактивных систем залпового огня, а также 103 орудия полевой артиллерии и минометов.