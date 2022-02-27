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США осудили КНДР из-за пуска ракеты

Вашингтон осудил КНДР за пуск баллистической ракеты

Фото: Korean Central News Agency (KCNA) / Reuters

Вашингтон осудил пуск баллистической ракеты КНДР и заявил, что сейчас ведет консультации по этому вопросу с партнерами, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Индо-Тихоокеанского командования американских ВС (INDOPACOM).

Сообщается, что США призвали Пхеньян воздержаться «от дальнейших действий дестабилизационного характера», но подчеркнули, что для Америки это угрозы не представляет. «Мы проводим тесные консультации с Республикой Корея и Японией, а также с другими союзниками и партнерами в регионе», — резюмировали в INDOPACOM.

Ранее министр обороны Японии Нобуо Киси выразил протест КНДР по дипломатическим каналам и заявил, что страна могла произвести пуск баллистической ракеты. Снаряд пролетел около 300 километров и упал в Японское море, а максимальная высота полета могла составить 600 километров. Уточняется, что анализ произошедшего продолжается.

Марина Совина
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