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Зеленский прокомментировал встречу России и Украины фразой «пусть попробуют»

Президент Украины Зеленский заявил, что не очень верит в результат переговоров

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не очень верит в результат переговоров между российской и украинской делегациями в Белоруссии. Его цитирует РИА Новости.

Также он прокомментировал предстоящую встречу фразой «пусть попробуют». «Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было ни единого сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был хоть и маленький, но все же шанс», — уточнил глава государства.

Переговоры российской и украинской делегаций пройдут возле пунктов пропуска Александровка и Вильча на белорусско-украинской границе. Ближайший белорусский город от этого места — Наровля. Ранее 27 февраля в МИД России заявили, что участники переговоров начали прибывать к месту их проведения.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. После этого президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

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Варвара Кошечкина
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