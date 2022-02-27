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МИД России опроверг начало переговоров с украинской делегацией

МИД России опроверг начало переговоров с Украиной в Белоруссии

Фото: Shutterstock

Министерство иностранных дел (МИД) России опровергло начало переговоров с украинской делегацией в Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

«Переговоры еще не начались, стороны только прибывают к месту их проведения», — заявили в ведомстве, комментируя сообщения о том, что переговоры уже стартовали.

О начале переговоров между Россией и Украиной в Белоруссии ранее сообщил депутат фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский.

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Варвара Кошечкина
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