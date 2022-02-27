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Россиянам назвали валюту для хранения сбережений

Эксперт Бабин: для хранения валюты лучше использовать швейцарский франк, чем доллар и евро

Фото: Pixabay

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин назвал россиянам валюту, которая лучше подходит для хранения сбережений в данный момент. Его слова передает агентство «Прайм».

Бабин считает, что для консервативного сбережения в условиях антироссийских санкций использование доллара и евро подходит меньше, чем швейцарский франк. По его словам, исторически он является одной из самых стабильных мировых валют: экономика Швейцарии, основанная на высокой специализации труда и идеальных условиях для ведения бизнеса, очень устойчива.

«Немаловажную роль в этом играет и длительная политическая стабильность данного государства, а также его исторически сложившийся и законодательно закрепленный внешнеполитический нейтралитет», — объяснил он. Эксперт добавил, что последний фактор становится все более значимым из-за ухудшения геополитической обстановки и санкционных угроз.

Однако из-за низкой ликвидности швейцарской валюты на российском рынке вложения в нее оправданы в основном в долгосрочной перспективе и для консервативного сбережения капитала.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что рубль продолжит постепенно укрепляться и стабилизируется, вернувшись к значениям 75-76 за доллар. Это связано с тем, что Банк России принял своевременные меры, которые эффективны в нынешней ситуации, пояснил эксперт.

Марина Совина
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