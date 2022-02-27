Стала известна дата проведения спецсессии Генассамблеи ООН по Украине

Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН для обсуждения проекта резолюции по ситуации на Украине должна пройти в понедельник, 28 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в международной организации.

До этого США направили в ООН запрос о созыве Совета Безопасности в воскресенье. Отмечается, что в рамках него должно будет состояться процедурное голосование по вопросу проведения Генассамблеи по ситуации на Украине. Для того чтобы сессия состоялась, 9 из 15 членов Совбеза должны проголосовать за, при этом право вето на данную ситуацию не распространяется.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем призвал лишить Россию права голоса в Совете Безопасности ООН. Отмечается, что поводом для подобного призыва Зеленский назвал агрессию со стороны России. Генсек ООН не обладает полномочиями лишать членов «ядерной пятерки» права голоса в Совбезе.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины, а сроки проведения спецоперации определит верховный главнокомандующий.

