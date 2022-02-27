Макрон созвал заседание совета обороны из-за Украины
Президент Франции Макрон созвал заседание совета обороны по ситуации на Украине 28 февраля
Президент Франции Эммануэль Макрон созвал заседание совета обороны по ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.
Согласно информации вещателя, заседание состоится утром в понедельник, 28 февраля.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.