Макрон созвал заседание совета обороны из-за Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал заседание совета обороны по ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Согласно информации вещателя, заседание состоится утром в понедельник, 28 февраля.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.