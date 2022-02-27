В СПЧ прокомментировали раздачу оружия заключенным на Украине

Раздача оружия заключенным на Украине является ошибочным решением. Так сообщения о выдаче оружия прокомментировал член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Андрей Бабушкин, его слова опубликованы в Telegram-канале органа.

Ранее появились сообщения о том, что киевские власти приняли решение раздать оружие заключенным.

«Во-первых, они не имеют боевых навыков и просто погибнут. Во-вторых, их поведение непредсказуемо. Ничто не мешает в таких условиях убежать с оружием, сформировать или примкнуть к преступным группировкам, которые станут угрозой для мирного населения», — объяснил он.

По словам члена СПЧ, никто не смотрит на тяжесть преступлений, из-за которых попали в колонии те люди, которые сейчас получают оружие.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины, а сроки проведения спецоперации определит верховный главнокомандующий.