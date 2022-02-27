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В ООН оценили идею ядерного конфликта

Представитель генсека ООН Дюжаррик назвал идею ядерного конфликта немыслимой

Фото: Lev Radin / Global Look Press

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал немыслимой даже идею возникновения ядерного конфликта вокруг ситуации на Украине. Так он прокомментировал РИА Новости приказ президента России Владимира Путина перевести силы сдерживания РФ в особый режим несения боевого дежурства.

«Сама идея ядерного конфликта немыслима», — заявил Дюжаррик.

Ранее Владимир Путин на встрече в Кремле с руководителем Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерием Герасимовым отдал приказ перевести российские силы сдерживания в особый режим дежурства.

24 февраля президент сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По его утверждению, она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Марина Совина
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