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Кадыров объяснил свой призыв к крупномасштабной операции на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не предлагал бомбить Украину

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил свой призыв к крупномасштабной операции на Украине. В своем Telegram-канале он отметил, что не предлагал бомбить Украину.

«Я, в свою очередь, никогда не предлагал бомбить Украину, вместо этого я предлагаю усилить и ускорить действия по ликвидации бандеровцев и иных террористических бандитских батальонов», — написал Кадыров.

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Ранее глава Чечни призвал начать крупномасштабную операцию по всем направлениям на территории Украины. Он также отметил, что, по его мнению, выбранная на данный момент тактика России является медлительной и из-за этого неэффективной.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал Военные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой». По словам Путина, цель происходящего — защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

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Никита Абрамов
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