США прокомментировали приказ Путина о переводе сил сдерживания в особый режим

Белый дом заявил, что НАТО не угрожает России. Так власти США прокомментировали приказ президента РФ Владимира Путина о переводе сил сдерживания в особый режим дежурства, передает РИА Новости.

«Ни разу Россия не находилась под угрозой со стороны НАТО, со стороны Украины», — заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.

Кроме того, она заявила, что модель поведения Путина заключается в создании угроз, которых не существует. По ее мнению, это делается для оправдания дальнейшей агрессии.

Ранее Владимир Путин приказал Министерству обороны перевести российские силы сдерживания в особый режим дежурства. Он отметил, что в отношении Москвы Запад предпринимает не только недружественные действия в экономической сфере, но и допускает агрессивные высказывания.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По его утверждению, она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).