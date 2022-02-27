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В США обратились к России с заявлением по ядерному оружию

Постпред США Томас-Гринфилд призвала РФ отказаться от опасной риторики по ядерному оружию
Линда Томас-Гринфилд

Линда Томас-Гринфилд. Фото: Carlo Allegri / Reuters

Власти США призвали РФ отказаться от «опасной риторики» касательно ядерного оружия. С заявлением обратилась постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, ее цитирует ТАСС.

Она уточнила, что президент России Владимир Путин привел российские ядерные силы в состояние повышенной готовности.

«Это еще один шаг в сторону эскалации, в котором нет необходимости, который угрожает всем нам. Мы призываем Россию смягчить тон своей опасной риторики касательно ядерного оружия», — сказала она.

Ранее Владимир Путин на встрече в Кремле с руководителем Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерием Герасимовым отдал приказ перевести российские силы сдерживания в особый режим дежурства. Президент отметил, что страны НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес российской стороны.

24 февраля Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства указал, что ее цель — защита людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризация и денацификация Украины, а также предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Марина Совина
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