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Центробанк возобновит покупку золота на внутреннем рынке

C 28 февраля Центробанк возобновит покупку золота на внутреннем рынке драгметаллов

Фото: Shutterstock

Центробанк (ЦБ) России с 28 февраля возобновит покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ.

«Цена покупки золота будет определяться ежедневно на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA Gold Price AM)», — заявили в ЦБ.

Ранее Центробанк заявил, что российский аналог SWIFT обеспечит передачу финансовых сообщений при любом сценарии.

В свою очередь в Совфеде заявили, что отключение России от системы SWIFT не несет угрозы внутренним расчетам и стимулирует распространение рубля как международной валюты.

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Никита Абрамов
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