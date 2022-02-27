Центробанк возобновит покупку золота на внутреннем рынке

Центробанк (ЦБ) России с 28 февраля возобновит покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ.

«Цена покупки золота будет определяться ежедневно на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA Gold Price AM)», — заявили в ЦБ.

Ранее Центробанк заявил, что российский аналог SWIFT обеспечит передачу финансовых сообщений при любом сценарии.

В свою очередь в Совфеде заявили, что отключение России от системы SWIFT не несет угрозы внутренним расчетам и стимулирует распространение рубля как международной валюты.