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Восемь стран Евросоюза выступили за скорейшее включение в него Украины

Болгария, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Чехия и Эстония выступили за вход Украины в ЕС

Фото: Pixabay

Восемь стран Европейского союза (ЕС) — Болгария, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Чехия и Эстония — выступили за скорейшее вступление в него Украины. Заявление лидеров этих государств опубликовано на сайте польского президента Анджея Дуды. Они выразили глубокую уверенность, что страна заслуживает немедленной перспективы вхождения в политическое объединение.

«Поэтому мы призываем государства-члены ЕС закрепить самую высокую политическую поддержку Украины и дать возможность институтам ЕС предпринять шаги для немедленного предоставления Украине статуса страны-кандидата и открытия процесса переговоров», — говорится в открытом письме.

Лидеры восьми стран Евросоюза подчеркнули свою солидарность с Украиной и ее народом.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Европейский союз. Копии документа были направлены председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен, а также главе Европарламента Роберту Метсоле.

Марина Совина
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