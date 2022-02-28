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Венгрия отказалась отправлять летальное оружие на Украину

Власти Венгрии решили не отправлять войска или оружие на Украину

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Власти Венгрии решили не отправлять войска или оружие на Украину, а также не позволят летальному оружию пересекать свою территорию. Об этом рассказал глава МИД страны Петер Сийярто, цитату приводит Reuters.

«Причина принятия этого решения заключается в том, что такие поставки могут стать объектами враждебных военных действий, и мы должны обеспечить безопасность Венгрии, не вмешиваясь в эту войну», — подчеркнул Сийярто.

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Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал, что европейские страны договорились закрыть российским самолетам небо Евросоюза, согласовали новые санкции против России и предоставят боевые самолеты в рамках военной помощи Киеву.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.

Виктория Кондратьева
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