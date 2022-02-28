Стало известно о сохранении скоростных поездов между Россией и Финляндией

Скоростные поезда «Аллегро» продолжают курсировать между Россией и Финляндией и осуществлять пассажирские перевозки. Об этом сообщает издание Taloussanomat.

Как стало известно из заявления финской железнодорожной компании VR, в настоящее время нет никаких санкций на железнодорожное сообщение между странами, перевозка пассажиров будет сохранена. «По крайней мере, пока», — добавили в компании.

Ранее в феврале власти России ограничили полеты для авиакомпаний 36 стран. В Росавиации заявили, что решение о закрытии неба принято «в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры».

Европейские страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов на фоне спецоперации на Украине. Воздушным судам запрещено взлетать, пролетать и приземляться на территории Евросоюза.