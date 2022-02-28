Российских полицейских посадили за вымогательство денег у наркозависимого

В Балаково двоих бывших сотрудников полиции посадили за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Саратовской области.

Они признаны виновными в вымогательстве и получении взятки. Суд дал пять лет каждому.

В сентябре 2021 года заместитель начальника отдела уголовного розыска и старший оперуполномоченный потребовали 60 тысяч рублей у местного жителя, страдающего наркотической зависимостью, который собирался приобрести запрещенные вещества. Он передал вымогателям шесть тысяч рублей и сообщил в ФСБ о преступлении. Через несколько дней полицейских задержали при получении оставшейся части денег.

В саратовском управлении МВД сообщили об увольнении со службы изобличенных в коррупции сотрудников за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.