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Российских полицейских посадили за вымогательство денег у наркозависимого

Суд дал по пять лет полицейским за вымогательство взятки у наркозависимого в Балаково

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Балаково двоих бывших сотрудников полиции посадили за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Саратовской области.

Они признаны виновными в вымогательстве и получении взятки. Суд дал пять лет каждому.

В сентябре 2021 года заместитель начальника отдела уголовного розыска и старший оперуполномоченный потребовали 60 тысяч рублей у местного жителя, страдающего наркотической зависимостью, который собирался приобрести запрещенные вещества. Он передал вымогателям шесть тысяч рублей и сообщил в ФСБ о преступлении. Через несколько дней полицейских задержали при получении оставшейся части денег.

В саратовском управлении МВД сообщили об увольнении со службы изобличенных в коррупции сотрудников за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

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Любовь Ширижик
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