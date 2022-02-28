Названы результаты референдума за поправки в конституцию в Белоруссии

Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко сообщил, что за поправки в конституцию на референдуме проголосовали 65,16% граждан, решение принято.

"За принятие изменений и дополнений в конституцию Республики Беларусь проголосовало 65,16% участников референдума, внесенных в списки для голосования. Против - 10,07%", - сказал Карпенко.

Согласно законодательству, решение на референдуме считается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, включенных в списки участников референдума.

По его словам, общее число граждан, включенных в списки участников референдума, составило 6 815 667 человек. По предварительным данным, участие в референдуме приняли 78,63 % граждан, включенных в списки для голосования, то есть республиканский референдум считается состоявшимся.