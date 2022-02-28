Боррель назвал опасным путь превращения Белоруссии в ядерную державу

Представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал опасным обретение Белоруссией статуса ядерной державы. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат выразил обеспокоенность итогами референдума о поправках в конституцию и возможностью размещения в стране российского ядерного оружия.

«Давайте назовем это референдумом. Фейковый референдум для принятия решения о поправках в конституцию и предоставления Белоруссии статуса ядерной державы. Это очень опасно. Это очень опасный путь смены статуса страны и превращения ее в ядерную. Мы знаем, что для Белоруссии означает быть ядерной. Это означает, что Россия разместит ядерное оружие в Белоруссии. И это очень опасный путь», — заявил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности разместить на территории страны «сверхъядерное» оружие в случае «глупых шагов соперников».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.

Вскоре в столицах европейских городов начались акции протеста против российской операции. Лидеры государств Евросоюза (ЕС) и НАТО ввели санкции против России и части ее руководства.

