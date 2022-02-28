Названо число застрявших на курортах Карибского моря россиян

Из-за закрытия Канадой и Евросоюзом воздушного пространства для российских самолетов на курортах Карибского моря застряли около 20 тысяч отечественных туристов. Такое число назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает «Интерфакс».

Так, в Мексике сейчас могут находиться 3,5-4 тысячи путешественников, в Доминикане — 5-6 тысяч, на Кубе — 6-8 тысяч. По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, все рейсы в эти страны планируются только в вывозном формате.

При этом отмечается, что из-за закрытия неба другими государствами длительность и стоимость перелета увеличится. Также из-за ограничений сократилось число аэропортов, где воздушное судно при необходимости может совершить экстренную посадку.

Ранее российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы в США, Мексику, Доминикану и на Кубу до 2 марта. Речь идет о прямых перелетах в Россию из Канкуна, Лос-Анджелеса, Майами, Нью-Йорка, Вашингтона, Гаваны, Варадеро и Пунта-Каны.