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Россиянам предрекли изменение схем покупки жилья

Аналитик Луценко предположил, что покупать жилье будут только россияне с «живыми» деньгами

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

После повышения ключевой ставки Центробанка до 20 процентов на российском рынке жилья останутся исключительно покупатели с «живыми» деньгами, а также участники альтернативных сделок. Об изменении схем покупки жилья в беседе с РИА Новости рассказал глава федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Как отметил эксперт, ставки по ипотеке становятся самыми высокими в истории российского рынка. «Остается только та часть спроса, которую формируют покупатели с "живыми" деньгами, (...) да "альтернативщики" на "вторичке"», — заявил Луценко.

Он предположил, что государство будет субсидировать ставки по ипотеке системообразующим девелоперам. На какое-то время выход новых проектов строительства жилья прекратится, предрек аналитик. Некоторые застройщики, по его словам, могут объявить о заморозке проектов.

Совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку c 28 февраля 2022 года до 20 процентов годовых. ЦБ объяснил повышение кардинальным изменением внешних условий.

Нина Ташевская
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