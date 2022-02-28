Евросоюз ввел санкции против Чернышенко и Турчака

Европейский союз ввел санкции против вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС.

Решение вступают в силу с момента публикации. Кроме того, ограничительные меры введены против главы Минстроя России Ирека Файзуллина, первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака.

Ранее один из крупнейших банков мира JPMorgan оценил ущерб для российской экономики от введенных санкций. Эксперты ожидают, что российский ВВП сократится на 3,5 процента за год и на 20 процентов во втором квартале 2022-го. В банке добавили, что инфляция по итогам года может составить 10 процентов.

Запад ввел новые санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины. 24 февраля российский лидер Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Причиной стало обращение властей Донбасса за помощью к России.