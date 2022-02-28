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Кадры противостояния украинской девочки российскому солдату оказались фейком

Видео с украинской девочкой, прогоняющей российского солдата, оказалось фейком

Кадр: @frnews_ng

Видеозапись, распространившаяся в соцсетях, на которой украинская девочка якобы прогоняет российского солдата, оказалась фейком.

Запись аккаунта FR News Now в Twitter собрала свыше 700 ретвитов и около миллиона просмотров. В публикации говорится, что маленькая девочка «противостоит путинским захватчикам». Утверждается, что она говорит российскому солдату: «Убирайся в свою страну».

Кадры, опубликованные в соцсети, датируются 2012 годом — на видео запечатлена известная участница палестино-израильского конфликта, активистка из Палестины Ахед аль Тамими. Она получила известность после этой перепалки с израильским солдатом. О том, что действие происходит не на Украине, свидетельствуют также форма солдата, пейзаж на видео и погода.

Многие комментаторы обратили внимание на то, что запись является фейком и попросили не распространять ложные новости.

Варвара Кошечкина
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