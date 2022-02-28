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Германия направит военные самолеты Tornado к Балтийскому морю

Германия направит военные самолеты для патрулирования в районе Балтийского моря

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Берлин направит военные самолеты Tornado и P-3C Orion для патрулирования в районе Балтийского моря, пишет ТАСС со ссылкой на миссию ФРГ при НАТО.

Уточняется, что они будут вести разведку. Кроме того, Германия направила к Балтийскому морю корабли. Первая флотилия Военно-морских сил (ВМС) Германии, противоминные корабли «Зульцбах-Розенберг», «Даттельн», «Фульда» и «Хомбург», минный тральщик «Зигбург», а также корабль снабжения немецких ВМС типа «Эльба» отплыли для выполнения назначенной цели с морской базы в Киле, уточнили в миссии.

Поводом для этого в Германии назвали ситуацию на Украине.

Ранее власти Донбасса рассказали о геноциде в регионе и попросили у Москвы защиты. В связи с этим президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

Марина Совина
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