Германия направит военные самолеты Tornado к Балтийскому морю

Берлин направит военные самолеты Tornado и P-3C Orion для патрулирования в районе Балтийского моря, пишет ТАСС со ссылкой на миссию ФРГ при НАТО.

Уточняется, что они будут вести разведку. Кроме того, Германия направила к Балтийскому морю корабли. Первая флотилия Военно-морских сил (ВМС) Германии, противоминные корабли «Зульцбах-Розенберг», «Даттельн», «Фульда» и «Хомбург», минный тральщик «Зигбург», а также корабль снабжения немецких ВМС типа «Эльба» отплыли для выполнения назначенной цели с морской базы в Киле, уточнили в миссии.

Поводом для этого в Германии назвали ситуацию на Украине.

Ранее власти Донбасса рассказали о геноциде в регионе и попросили у Москвы защиты. В связи с этим президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.