Российский иммунолог рассказал о ключевом периоде в ситуации с COVID-19
Иммунолог Крючков счел март ключевым периодом в развитии ситуации с коронавирусом
Март может оказаться ключевым периодом в развитии ситуации с распространением коронавируса. Об этом рассказал «Известиям» российский иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Он отметил, что пока в Москве заметна стабилизация ситуации с новыми случаями COVID-19. В то же время иммунолог напомнил, что в городе развивается линия BA.2.
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«Апрель и май будут лучше. Если нового штамма не появится, то летом также будет хорошая ситуация, но дальше осень-зима — возможны сложности», — считает Крючков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице эпидемиологическая ситуация с COVID-19 пришла в норму. По его словам, московские медслужбы продолжат работу в плановом режиме.