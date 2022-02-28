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Российский иммунолог рассказал о ключевом периоде в ситуации с COVID-19

Иммунолог Крючков счел март ключевым периодом в развитии ситуации с коронавирусом

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Март может оказаться ключевым периодом в развитии ситуации с распространением коронавируса. Об этом рассказал «Известиям» российский иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Он отметил, что пока в Москве заметна стабилизация ситуации с новыми случаями COVID-19. В то же время иммунолог напомнил, что в городе развивается линия BA.2.

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«Апрель и май будут лучше. Если нового штамма не появится, то летом также будет хорошая ситуация, но дальше осень-зима — возможны сложности», — считает Крючков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице эпидемиологическая ситуация с COVID-19 пришла в норму. По его словам, московские медслужбы продолжат работу в плановом режиме.

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Анна Щербакова
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