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Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

Собянин заявил, что в Москве эпидемиологическая ситуация с COVID-19 пришла в норму
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: @mossobyanin

В Москве эпидемиологическая ситуация с COVID-19 пришла в норму. Такую оценку дал мэр города Сергей Собянин, сообщает в понедельник, 28 февраля, ТАСС.

Столичные медслужбы продолжат работу в плановом режиме, заверил он.

Собянин подчеркнул, что столичные врачи готовы к любым трудностям. Случаи заболевания COVID-19 еще регистрируются, однако они уже не такие критичные, добавил он.

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«Будем в нормальном плановом режиме работать», — подчеркнул мэр Москвы.

Ранее Собянин сообщал, что за прошлую неделю количество контактов врачей с пациентами с ОРВИ и COVID-19 составило 780 тысяч раз — это рекордные цифры за всю историю городского здравоохранения.

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Анна Щербакова
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