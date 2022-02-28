Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

В Москве эпидемиологическая ситуация с COVID-19 пришла в норму. Такую оценку дал мэр города Сергей Собянин, сообщает в понедельник, 28 февраля, ТАСС.

Столичные медслужбы продолжат работу в плановом режиме, заверил он.

Собянин подчеркнул, что столичные врачи готовы к любым трудностям. Случаи заболевания COVID-19 еще регистрируются, однако они уже не такие критичные, добавил он.

«Будем в нормальном плановом режиме работать», — подчеркнул мэр Москвы.

Ранее Собянин сообщал, что за прошлую неделю количество контактов врачей с пациентами с ОРВИ и COVID-19 составило 780 тысяч раз — это рекордные цифры за всю историю городского здравоохранения.