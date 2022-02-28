Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве
Собянин заявил, что в Москве эпидемиологическая ситуация с COVID-19 пришла в норму
В Москве эпидемиологическая ситуация с COVID-19 пришла в норму. Такую оценку дал мэр города Сергей Собянин, сообщает в понедельник, 28 февраля, ТАСС.
Столичные медслужбы продолжат работу в плановом режиме, заверил он.
Собянин подчеркнул, что столичные врачи готовы к любым трудностям. Случаи заболевания COVID-19 еще регистрируются, однако они уже не такие критичные, добавил он.
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«Будем в нормальном плановом режиме работать», — подчеркнул мэр Москвы.
Ранее Собянин сообщал, что за прошлую неделю количество контактов врачей с пациентами с ОРВИ и COVID-19 составило 780 тысяч раз — это рекордные цифры за всю историю городского здравоохранения.