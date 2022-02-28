В Минобороны заявили о конце угроз в адрес России со стороны Киева

Москва положит конец бесконечным угрозам со стороны украинских властей. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Россия не начинала военные действия. Россия их завершает. Военные действия со стороны режима в Киеве и планомерное уничтожение жителей Донбасса шло восемь лет. В ходе этой войны, погибло более 14 тысяч человек, сотни детей», — сказал Конашенков.

Он добавил, что всему этому необходимо было положить конец, как и бесконечным угрозам в адрес России со стороны киевского режима. «И Россия это сделает», — заключил представитель Минобороны.

Утром 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.