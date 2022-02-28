В Японии отреагировали на перевод сил сдерживания России в особый режим

Правительство Японии отреагировало на перевод сил сдерживания России в особый режим. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида, передает ТАСС.

По его словам, принятая Россией мера усиливает нестабильность. «Это опасные действия. Они еще больше усиливают нестабильность», — подчеркнул премьер.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о поставленном на боевое дежурство мощнейшем оружии. По его словам, этому оружию нет равных во всем мире. Российский лидер отметил, что страна намерена и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах.

24 февраля глава государства заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.