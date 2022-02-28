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Киев призвал к срочному заседанию Международного суда ООН против России

Постпред Украины при ООН заявил, что Киев подал иск против России в Международный суд ООН

Фото : МИД Украины

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Киев призвал к срочному заседанию Международного суда в Организации Объединенных Наций (ООН) против России. Слова дипломата передает РИА Новости.

«Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН. Украина добивается срочного слушания суда», — сказал украинский постпред. По словам Кислицы, Киев ждет, чтобы суд при организации предписал России прекратить операцию на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

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Марина Совина
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