Киев призвал к срочному заседанию Международного суда ООН против России

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Киев призвал к срочному заседанию Международного суда в Организации Объединенных Наций (ООН) против России. Слова дипломата передает РИА Новости.

«Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН. Украина добивается срочного слушания суда», — сказал украинский постпред. По словам Кислицы, Киев ждет, чтобы суд при организации предписал России прекратить операцию на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.