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Захарова назвала друга России среди государств

Представитель МИД РФ Захарова назвала Китай другом России среди мировых гигантов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала друга России среди мировых государств-гигантов. Об этом она сообщила в в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

По словам дипломата, у России остались друзья на мировой арене, например, Китай. «Посмотрите на реакцию мировых гигантов. Тех, которые не выдают себя за гигантов, а настоящие гиганты. В частности, Китай. Вы же видите эту реакцию», — указала Захарова.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

Марина Совина
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