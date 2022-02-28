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Кремль ответил на вопрос о возможном столкновении России и НАТО

Песков счел неприемлемыми высказывания о возможности прямого столкновения России и НАТО

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Любые высказывания о возможности прямого столкновения России и НАТО неприемлемы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя соответствующий вопрос, сообщает ТАСС.

Решение российского президента Владимира Путина о переводе сил сдерживания на особый режим боевого дежурства последовало, в частности, после заявлений главы МИД Великобритании, отметил Песков.

«Были высказывания разных представителей на разных уровнях о возможных конфликтных ситуациях и даже коллизиях и столкновениях между НАТО и Россией», — добавил представитель Кремля.

27 февраля Путин приказал начальнику Генштаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову и главе Минобороны Сергею Шойгу перевести российские силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он заявил во время обращения к гражданам.

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Анна Щербакова
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