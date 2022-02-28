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Украину сравнили с Мьянмой

Генерал Зо Мин Тун заявил, что Украина попала под западное влияние, как Мьянма год назад

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Официальный представитель военных властей Мьянмы генерал Зо Мин Тун сравнил ситуацию на Украине с происходившим в Мьянме год назад. Он рассказал РИА Новости, что тогда страна также попала под западное влияние.

Генерал отметил, что сейчас Украина следует «в русле политики и идеологии блока западных стран».

«Такая ситуация привела к тому, что Россия совершенно справедливо выдвинула свои требования по обеспечению ее собственной безопасности, однако мы увидели, что Америка не отреагировала на них и продолжала действовать вопреки справедливому решению проблем. Последствия этого мы как раз и наблюдаем сейчас», — пояснил Мин Тун.

Он добавил, что на Украине массово распространяются «призывы убивать россиян». Генерал сравнил эту ситуацию с происходившим в Мьянме год назад, когда военные сместили гражданское правительство, при этом страны Запада «годами финансировали в Мьянме оппозицию». «Это влияние прежде всего осуществлялось через Фонд Джорджа Сороса. Правительство НЛД законным и незаконным путем назначало иностранцев советниками в государственные структуры. Это можно сравнить с Украиной, которая, находясь рядом с Россией, также полностью попала под западное влияние», — заключил он.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства указал, что ее цель — защита людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризация и денацификация Украины, а также предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Марина Совина
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