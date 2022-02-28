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В Казахстане рассмотрят вопрос о приостановке биржевых валютных торгов

Нацбанк Казахстана рассмотрит вопрос о полной приостановке биржевых валютных торгов

Национальный банк Казахстана и Казахстанская фондовая биржа (KASE) не исключают рассмотрения вопроса о полной приостановке биржевых валютных торгов на фоне геополитической неопределенности. Об этом говорится в опубликованном в понедельник совместном заявление регулятора и KASE.

«Национальный банк совместно с АО "Казахстанская фондовая биржа" приняли решение об изменении регламента торгов по валютной паре тенге - доллар США. В частности, 28 февраля торги откроются в 15:00 по времени города Нур-Султан (12:00 мск) в формате франкфуртского аукциона», - следует из документа.

В нем также отмечается, что данные меры носят временный характер, отражают высокую степень неопределенности и необходимость минимизации давления со стороны внешних геополитических факторов на валютный рынок и финансовую стабильность внутри страны. "Вместе с тем по мере изменения крайне неопределенных в моменте условий на внешних финансовых рынках Национальным банком совместно с АО "Казахстанская фондовая биржа" 28 февраля до 15:00 по времени Нур-Султана может быть рассмотрен вопрос о полной приостановке биржевых валютных торгов", - указывается в заявлении.

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