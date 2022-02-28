Подсчитаны траты россиян на приготовление блинов к Масленице

В среднем на приготовление блинов по классическому рецепту во время Масленицы у россиян уйдет 72,07 рубля. Такие подсчеты сделала руководитель направления FMCG сети гипермаркетов «Твой дом» Любовь Хрущева. Ее слова приводит газета «Известия».

Классический рецепт блинов рассчитывается согласно определенному набору продуктов — 500 миллилитров молока, два яйца, две столовые ложки растительного масла, одна столовая ложка сахара, 200 граммов муки, чайная ложка гашеной соды и три грамма соли.

Ранее россиянам дали советы по употреблению блинов. Специалист по контролю за весом Майра Рау посоветовала сократить порции, а перед тем, как есть блины, перекусить овощами или салатом.

«Я рекомендую до употребления блинов съесть фрукт, овощи или овощной суп, тогда ваш желудок просигнализирует вам вовремя о том, что блинов уже достаточно», — указала она.

Масленая неделя в 2022 году продлится с 28 февраля по 6 марта.