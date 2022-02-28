В МИД поставки оружия на Украину Германией назвали «призраком горячей войны»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала намерение Германии поставлять оружие Украине. Ее слова приводит ТАСС.

Она заявила, что соответствующим решением Берлин «призывает призраков уже не холодной, а самой что ни на есть горячей войны».

Захарова также высказалась о многочисленных печальных ассоциациях в связи с перспективой дальнейшей «военной накачки» Киева с немецкой стороны. По ее утверждению, в Германии не отдают себе отчета, что в нынешней ситуации поставленные вооружения «легко могут стать на украинской территории добычей неонацистов, террористов и мародеров».

26 февраля стало известно, что Германия отправит на Украину оружие, в том числе тысячу противотанковых орудий и 500 ракет Stinger. При этом ранее власти Германии заявляли, что не будут поставлять оружие на Украину.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.