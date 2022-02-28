Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В МИД поставки оружия на Украину Германией назвали «призраком горячей войны»

Захарова: намереваясь поставлять Киеву оружие, Берлин призывает призраков горячей войны

Фото: Максим Шипенков / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала намерение Германии поставлять оружие Украине. Ее слова приводит ТАСС.

Она заявила, что соответствующим решением Берлин «призывает призраков уже не холодной, а самой что ни на есть горячей войны».

Захарова также высказалась о многочисленных печальных ассоциациях в связи с перспективой дальнейшей «военной накачки» Киева с немецкой стороны. По ее утверждению, в Германии не отдают себе отчета, что в нынешней ситуации поставленные вооружения «легко могут стать на украинской территории добычей неонацистов, террористов и мародеров».

26 февраля стало известно, что Германия отправит на Украину оружие, в том числе тысячу противотанковых орудий и 500 ракет Stinger. При этом ранее власти Германии заявляли, что не будут поставлять оружие на Украину.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Россия и Украина провели первый раунд переговоров
В МИД России прокомментировали поставки вооружения Германии на Украину
Германия направила военные корабли в Балтийское море
Стало известно о планах РФС обжаловать решение об отстранении российских команд
Иммунолог назвал период стабилизации заболеваемости COVID-19
Россию лишили международного футбола
Франция приняла решение перевести посольство из Киева на запад Украины
В России разработали меры по стабилизации IT-отрасли в условиях санкций
В ООН назвали возможностью выхода из кризиса переговоры России и Украины
Shell прекратит участие в «Северном потоке-2»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.