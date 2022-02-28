Кремль анонсировал международный телефонный разговор Путина

Президент России Владимир Путин планирует провести международный телефонный разговор во второй половине дня. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он не уточнил собеседника президента и ожидаемую тему разговора.

Также Песков отметил, что у Путина сейчас очень напряженный график. В основном президент работает на мероприятиях, которые не носят публичный характер.

В понедельник, 28 февраля, Песков заявил о существенном изменении экономической реальности для России. Он анонсировал встречу президента с главой Центробанка по вопросу о возможных мерах поддержки экономики в кризисный период.