Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль анонсировал международный телефонный разговор Путина

Песков сообщил, что Путин планирует 28 февраля международный телефонный разговор

Фото: Михаил Метцель / Reuters

Президент России Владимир Путин планирует провести международный телефонный разговор во второй половине дня. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он не уточнил собеседника президента и ожидаемую тему разговора.

Также Песков отметил, что у Путина сейчас очень напряженный график. В основном президент работает на мероприятиях, которые не носят публичный характер.

В понедельник, 28 февраля, Песков заявил о существенном изменении экономической реальности для России. Он анонсировал встречу президента с главой Центробанка по вопросу о возможных мерах поддержки экономики в кризисный период.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Начались переговоры Украины и России
Почетный президент РФС отреагировал на санкции ФИФА в отношении сборной России
На бывшую замглавы Оренбурга завели дело за фиктивное трудоустройство блогера
Песков оценил приказ Путина об особом режиме дежурства стратегических сил
Песков описал отношение Путина к санкциям против него
В ООН заявили о 102 погибших гражданских лицах на Украине
Кремль ответил на вопрос о возможном столкновении России и НАТО
Европа потратила весь закачанный летом газ
Названы последствия санкций для доставки товаров в Россию
Кремль объяснил назначение Мединского переговорщиком по Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.