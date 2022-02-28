Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Небензя заявил о пузыре западных фейков вокруг операции России на Украине

Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что Запад раздувает фейки вокруг ситуации на Украине

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Запад раздувает вокруг ситуации на Украине пузырь дезинформации. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Вокруг российской специальной военной операции нагнетается пузырь лжи, фейков и дезинформации. В частности, именно разрушенные вооруженными силами Украины и националистами дома в Донбассе западные СМИ сейчас чаще всего беззастенчиво выдают за последствия нашей военной операции на Украине», — указал он.

Материалы по теме:
Россия начала военную операцию по защите ДНР и ЛНР. Как на это отреагировали США, Европа и Украина?
Россия начала военную операцию по защите ДНР и ЛНР.Как на это отреагировали США, Европа и Украина?
24 февраля
«Изоляция Россию не испугает» Почему Москва решила начать операцию в Донбассе и как она изменит европейскую безопасность?
«Изоляция Россию не испугает»Почему Москва решила начать операцию в Донбассе и как она изменит европейскую безопасность?
25 февраля

Небензя подчеркнул, что российская армия не угрожает мирным жителям Украины, не обстреливает мирные объекты. «Мы постоянно слышим вранье и фейки о неизбирательной бомбардировке украинских городов, больниц, школ и детских садов», — заявил постпред.

Ранее Небензя рассказал, что сейчас в социальных сетях против России развязана информационная война, указав на более миллиона фейков о российской военной спецоперации в Донбассе. Как пояснил постпред, ввиду отсутствия свидетельств разрушений гражданской инфраструктуры российскими военными, «за таковые выдаются украинские удары и ошибочные попадания, а также кадры и видеоролики из Донбасса, фиксирующие как раз преступления украинских националистов».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Переговоры России и Украины завершились
В США предложили Европе заменить «Роскосмос» на SpaceX
Небензя объяснил причины операции России на Украине
44-летний Буффон продлил контракт
В Москве отменили светскую премьеру нового «Бэтмена» Мэтта Ривза
Купающийся мальчик погиб от укуса смертельно ядовитой морской осы
Участник российской делегации прокомментировал переговоры с Украиной
Небензя заявил о пузыре западных фейков вокруг операции России на Украине
Названа дата старта продаж флагманов Samsung в России
Россиян предупредили о появлении новых типов омикрон-штамма
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.