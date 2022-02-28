Небензя заявил о пузыре западных фейков вокруг операции России на Украине
Запад раздувает вокруг ситуации на Украине пузырь дезинформации. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.
«Вокруг российской специальной военной операции нагнетается пузырь лжи, фейков и дезинформации. В частности, именно разрушенные вооруженными силами Украины и националистами дома в Донбассе западные СМИ сейчас чаще всего беззастенчиво выдают за последствия нашей военной операции на Украине», — указал он.
Небензя подчеркнул, что российская армия не угрожает мирным жителям Украины, не обстреливает мирные объекты. «Мы постоянно слышим вранье и фейки о неизбирательной бомбардировке украинских городов, больниц, школ и детских садов», — заявил постпред.
Ранее Небензя рассказал, что сейчас в социальных сетях против России развязана информационная война, указав на более миллиона фейков о российской военной спецоперации в Донбассе. Как пояснил постпред, ввиду отсутствия свидетельств разрушений гражданской инфраструктуры российскими военными, «за таковые выдаются украинские удары и ошибочные попадания, а также кадры и видеоролики из Донбасса, фиксирующие как раз преступления украинских националистов».
24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.