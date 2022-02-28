На Украине заявили о взятии города войсками России

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что войска России взяли под контроль город Бердянск в Запорожской области. Его слова в понедельник, 28 февраля, передает РИА Новости.

«Бердянск занят противником, там не было наших войск, город взяли», — сказал Арестович.

Ранее 27 февраля стало известно, что делегация Украины все-таки согласовала проведение переговоров с Россией в Гомельской области Белоруссии и выехала туда. Отмечалось, что отправить своих представителей на встречу украинского президента Владимира Зеленского уговорил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора. Позже он также попросил своего российского коллегу Владимира Путина, чтобы его делегация задержалась в Гомеле и дождалась прибытия украинских переговорщиков.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

