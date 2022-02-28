В США рассказали о рисках для экономики из-за событий на Украине

Экономический советник Белого дома Сесилия Роуз рассказала, от чего будут зависеть риски для экономики США, возникшие из-за событий на Украине. По ее словам, многое зависит от того, как долго на Украине будет продолжаться военный конфликт. Об этом сообщает Reuters.

«Экономические риски будут зависеть от продолжительности этой войны. И чем быстрее она будет закончена, тем меньше будут последствия. Чем дольше она будет продолжаться, тем глубже будет неопределенность», — заявила Роуз.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах, которые должны стать ответом на экономические санкции со стороны Запада. Глава государства отметил, что данное решение было принято в связи с недружественными и противоречивыми действиями со стороны Штатов и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций.